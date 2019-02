Αποκλεισμός για Τσιτσιπά στη Βουλγαρία! video

Στα προημιτελικά σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο 250άρι τουρνουά, Sofia Open. Ο Έλληνας τενίστας δεν τα κατάφερε κόντρα στον έμπειρο Γκαέλ Μονφίλς και ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-3, 7-6 [5]).

🇫🇷 🙌 @Gael_Monfils rallies past second-seeded Stefanos Tsitsipas 6-3 7-6(5) to reach the semis at #SofiaOpen pic.twitter.com/gh4cCmv74B

Πλέον, ο Γάλλος τενίστας (νούμερο 33 της παγκόσμιας κατάταξης) θα κοντραριστεί στους «4» του Sofia Open με τον Μεντβέντεφ που είναι το νούμερο 3. Να αναφέρουμε ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο 32χρονος υψηλόσωμος τενίστας νίκησε τον Στέφανο Τσιτσιπά!

Had to have it and… @StefTsitsipas got it. 🙌🙌

Amazing pass from the Greek! #SofiaOpen pic.twitter.com/t96MHL3NaQ

— Tennis TV (@TennisTV) February 8, 2019