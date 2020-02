Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε σοκαριστική ήττα από τον Μπέντενε, Νο52 του κόσμου και αποκλείστηκε πριν από τη φάση των προημιτελικών στο τουρνουά του Ρότερνταμ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν και μετά το Australian Open συνέχισε χειρότερα από πέρυσι και στο πρώτο ATP τουρνουά της σεζόν, αφού ηττήθηκε με 2-0 σετ (7-5 και 6-4), από τον Σλοβένο, Αλιάζ Μπέντενε.

Ο Τσιτσιπάς δεν κατάφερε σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίσει το σερβίς του αντιπάλου του, ο οποίος έκανε μπρέικ για το 7-5 στο πρώτο σετ και “έσπασε” το δεύτερο σερβίς του Στέφανου στο δεύτερο σετ, με τη βοήθεια και της τύχης, αφού “έκλεισε” το γκέιμ με… φιλέ.

A+ for Aljaz 🙌



World No. 52 @AljazBedene gets the first top-10 win of his career, defeating 2nd seed Tsitsipas 7-5 6-4! #abnamrowtt pic.twitter.com/XihF2950vT