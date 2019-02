«Αθωώθηκε» για το σκίτσο με την… κακομαθημένη Σερένα Γουίλιαμς!

Η Σερένα Γουίλιαμς ηττήθηκε από την Ναόμι Οσάκα στον τελικό του US Open, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο αγώνας εκείνος “σημαδεύτηκε” από τις έντονες και διαρκείς διαμαρτυρίες της 37χρονης Αμερικανίδας προς τον διαιτητή και μάλιστα πολλές φορές με τέτοια συμπεριφορά, που χαρακτηρίστηκε απαράδεκτη.

Παρά τις παρατηρήσεις που δέχθηκε (για αντικανονική επικοινωνία με τον προπονητή της), η Γουίλιαμς συνέχισε να διαμαρτύρεται, έσπασε και μια ρακέτα και στο τέλος στις δηλώσεις της είπε πως ο διαιτητής της “έκλεψε” τον τίτλο.

Η Σερένα Γουίλιαμς «σπάει» τη σιωπή της μετά την «επίθεση» στο διαιτητή! video

Το περιστατικό αυτό έδωσε… τροφή στον σκιτσογράφο της “Herald Sun” της Μελβούρνης, Μαρκ Νάιτ, ο οποίος αποφάσισε να σατιρίσει την συμπεριφορά της Σερένα Γουίλιαμς, παρουσιάζοντας την ως ένα κακομαθημένο μωρό (ζωγράφισε και μια πιπίλα στο έδαφος), που χτυπιέται και φωνάζει μέσα στο γήπεδο. Μάλιστα, λίγο πιο πέρα εμφανίζεται ο διαιτητής να λέει χαμηλόφωνα στην Οσάκα, πως θα πρέπει να αφήσει την Σερένα να νικήσει, μήπως και σταματήσει να διαμαρτύρεται.

Mark Knight's controversial cartoon of tennis star Serena Williams did not breach media standards, the Australian Press Council has ruled. (Image: Herald Sun) https://t.co/Nq1BkZulkG pic.twitter.com/oMPpDEfF5F

— ABC Melbourne (@abcmelbourne) February 24, 2019