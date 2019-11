“Ατσάλινος” Ναδάλ! Ο Μεντβέντεφ “λιποθύμησε” στο ATP Finals – video

Αφού είναι ο… Ναδάλ ρε! Τα βρήκε “σκούρα” κόντρα στον Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ενώ το πρόβλημα που φάνηκε να έχει στον καρπό, έκανε ακόμα πιο δύσκολη την προσπάθεια του. Ο Ισπανός όμως κατάφερε να κάνει μια επική ανατροπή στο τρίτο σετ, να το στείλει στο τάι μπρέικ και να φτάσει στην πρώτη του νίκη στο φετινό ATP Finals (2-1).

The moment @RafaelNadal completed a sensational comeback against Medvedev in London 🙌 #NittoATPFinals pic.twitter.com/nD6iFFNz6R

Να αναφέρουμε ότι πλέον ο Στέφανος Τσιτσιπάς θέλει νίκη με 2-0 επί του Αλεξάντερ Ζβέρεφ για να περάσει στα ημιτελικά του ATP Finals.

Οι δύο τενίστες έδωσαν μεγάλη “μάχη” στο πρώτο σετ, με τον Ναδάλ να κάνει μαζεμένα λάθη στο 7ο γκέιμ, αλλά… να “σβήνει” με ισχυρά σερβίς το break του Μεντβέντεφ (4-3). Το σετ οδηγήθηκε στο τέι μπρέικ, με τον Ρώσο να κάνει δύο μίνι μπρέικ και να το κατακτά (7-6 (3)) μετά από 52 λεπτά.

Ο Ναδάλ μπήκε αποφασισμένος να φέρει “τούμπα” το ματς στο δεύτερο σετ, με το… καλημέρα “έσπασε” το σερβίς του Μεντβέντεφ (1-0) και έφτασε τελικά με μεγάλη άνεση στην κατάκτηση του (6-3) μετά από 41 λεπτά.

Ο Μεντβέντεφ μπήκε επιθετικά στο 3ο σετ έκανε δύο σερί break στο σερβίς του Ναδάλ (0-4)! Ο Ισπανός γλίτωσε τε τα χίλια ζόρια το “κουλούρι” (4-1), κράτησε το σερβίς του, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του αντιπάλου του και με δικό του break μείωσε σε 5-4! Στο 10ο γκέιμ ο Ισπανός έκανε νέο break και έφερε το σετ στα ίσα (5-5).

Από εκεί που όλα πήγαιναν… ρολόι για τον Μεντβέντεφ, ο Ρώσος βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Ο Ναδάλ έκανε το 6-5, αλλά έχασε μεγάλη ευκαιρία να κάνει νέο break κι έτσι το σετ κρίθηκε στο τάι μπρέικ (6-6). Εκεί, ο Ισπανός έδειξε ψυχραιμία και αποφασιστικότητα και πήρε το παιχνίδι (7-4).

Right back at ya 💪@RafaelNadal turns it up a notch to force a decider!#NittoATPFinals pic.twitter.com/e2iz9xw4sM

— Tennis TV (@TennisTV) November 13, 2019