Μόλις ο Ράφα Ναδάλ εντόπισε τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο, άρχισε να μιλάει σιγά και να κάνει νοήματα -με το κεφάλι- προς τους παρευρισκόμενους για να κοιτάξουν προς τη μεριά του.

“Δεν είχε ενδιαφέρον σήμερα” σχολίασε ο Ναδάλ, κάνοντας τους πάντες να γελάσουν. Ο δημοσιογράφος ξύπνησε εκείνη τη στιγμή, με τον Ισπανό τενίστα να τον καλημερίζει και να τον… καθησυχάζει, λέγοντας του πως δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

‘It’s not interesting today?’: #RafaelNadal caught a sleeping journalist during a press conference at the #AustralianOpen pic.twitter.com/iE8FVDPUUL

— The Telegraph (@Telegraph) January 14, 2019