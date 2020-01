Αναβλήθηκε ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη στον πρώτο γύρο του Australian Open, με την Ελληνίδα αθλήτρια να μην αγωνίζεται κόντρα στην Γκασπαριάν, λόγω βροχής την ώρα του παιχνιδιού.

Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια περιμένει πλέον να οριστεί ξανά ο αγώνας της, πιθανότατα… στριμωγμένος στο πρόγραμμα της Τρίτης 21 Ιανουαρίου.

Από τα παιχνίδια του πρώτου γύρου που έγιναν πάντως, ξεχώρισε η νίκη της 17χρονης Αμερικανίδας Κόκο Γκάουφ επί της 39χρονης συμπατριώτισσάς της, Βένους Γουίλιαμς, με 2-0 σετ [7-6 (5), 6-3].

More of this, please! 🤩

In just over an hour, Gauff pulls herself over the first set finish line 7-6(5).#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/9I7d3Oe9K4

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2020