Σε έναν αγώνα που κράτησε δύο ώρες και 12 λεπτά, στη φάση των “16” του Australian Open, η Μαρία Σάκκαρη πάλεψε αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της περσινής φιναλίστ της διοργάνωσης.

Στο πρώτο σετ, η Σάκκαρη ξεκίνησε καλύτερα αφού με break προηγήθηκε 2-0 και ήταν μπροστά σχεδόν σε όλο το σετ. Αλλά η Τσέχα με δικό της break κατάφερε να ισοφαρίσει σε 5-5 και το σετ κρίθηκε στο tie-break με την Ελληνίδα τενίστρια να κάνει το 1-0.

Στο δεύτερο σετ, η Κβίτοβα έκανε break από το πρώτο game, η Σάκκαρη απάντησε με δικό της break αλλά από το έβδομo game και μετά η Κβίοτοβα κυριάρχησε κι έφτασε στο 1-1 με 6-3.

Κάπου εκεί ήρθε και η κούραση για την Σάκκαρη που στο τρίτο σετ βρέθηκε γρήγορα πίσω με 3-0 και τελικά έχασε με 6-2.

