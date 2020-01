Ο Ντομινίκ Τιμ έριξε “βόμβα” στο Australian Open αποκλείοντας από τα ημιτελικά τον Ράφα Ναδάλ, ο οποίος είχε παράπονα και από την διαιτητή του αγώνα, στην οποία “επιτέθηκε” μάλιστα κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ.

Μετά από ένα μεγάλο ράλι των παικτών, η umpire ξεκίνησε κατευθείαν το ρολόι για το σερβίς του Ισπανού, με αποτέλεσμα να μην προλάβει να εκτελέσει και να δεχθεί ποινή χρόνου.

Το γεγονός έφερε το ξέσπασμα του Νο1 του κόσμου εναντίον της, καθώς πλησίασε στη θέση της και φώναξε: «Μου φαίνεται απίστευτο που μετά από έναν τέτοιο πόντο, βάζεις το ρολόι αμέσως. Δεν σου αρέσει το καλό τένις».

Not happy! 😠

Nadal goes at it again with the chair umpire.

