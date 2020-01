Australian Open: Εντυπωσίασε Σάκκαρη! Χαλαρή πρεμιέρα

Εξαιρετική πρεμιέρα στο Australian Open έκανε η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια χρειάστηκε μόλις 63 λεπτά για να ξεπεράσει το «εμπόδιο» της Μαργαρίτα Γκασπαριάν με 2-0 σετ.

Η Σάκκαρη έχασε μόλις 4 games (6-2, 6-2) και εξασφάλισε μια θέση για τον 2ο γύρο του αυστραλιανού Grand Slam. Το εκπληκτικό 32/42 κερδισμένων πόντων στο σερβίς της, τα… λέει όλα.

Magnificent Maria

No. 22 seed @mariasakkari flies past Gasparyan 6-2 6-2 to take her opener.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/xiX02510pw

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020