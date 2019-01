Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν εντυπωσιακός και κόντρα στον Νικολόζ Μπασιλασβίλι, Νο20 στην παγκόσμια κατάταξη της ΑΤΡ. Ο Έλληνας τενίστας νίκησε με 6-3,3-6,7-6(7),6-4 και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στους «16» του Australian Open, όπου θα βρεθεί απέναντι στον Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Τσιτσιπάς, εκτός ότι έγινε ο πρώτος Έλληνας τενίστας που καταφέρνει να περάσει στους «16» καλύτερους του τουρνουά, έγινε ο πρώτος, που καταφέρνει να προκριθεί στον 4ο γύρο δυο διαφορετικών Grand Slam διοργανώσεων, μετά το Wimbledon πέρυσι, όπου αποκλείστηκε από τον Τζον Ίσνερ.

"I feel so comfortable, I feel like I'm playing at home…I never get to play with so many Greek people supporting me."

– @StefTsitsipas #AusOpen pic.twitter.com/ubfwCOvDJ7

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2019