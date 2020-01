Η ελληνική κερκίδα στο Australian Open έχει ήδη κλέψει την παράσταση στη Μελβούρνη και στο παιχνίδι της Σάκκαρη με την Χιμπίνο έδωσαν… ρέστα, αποθεώνοντας καθόλη τη διάρκεια του αγώνα, την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια.

Η ίδια μάλιστα έδειξε όχι μόνο να το απολαμβάνει, αλλά και να το αναζητά μετά από κάθε σημαντικό της πόντο, οπότε και γυρνούσε στην κερκίδα για να τους ξεσηκώσει και να πάρει… δύναμη για τη συνέχεια. Κάπως έτσι κατάφερε στο τέλος να “λυγίσει” και την αντίπαλό της, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στους “32” του Γκραν Σλαμ.

Did I turn up to Fed Cup by mistake? Sakkari’s travelling band are wild 😂 #AO2020 #AusOpen 🇬🇷 pic.twitter.com/P7A0Q7dWQ4 — Lisa 🔥 AUSTRALIA IS BURNING 🔥 (@birdy87) January 22, 2020