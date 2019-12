Australian Open: Μυθικό ποσό! Αύξηση 14% στα έπαθλα του Grand Slam

Το Australian Open είναι η πρώτη σημαντική διοργάνωση της χρονιάς για το χώρο του τένις. Οι κορυφαίοι άνδρες και γυναίκες αθλητές -ανάμεσα τους ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Κατερίνα Σάκκαρη- έχουν δώσει ραντεβού για την Μελβούρνη, όπου από τις 20 Ιανουαρίου μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2020, θα φιλοξενηθεί για 108η (!) φορά το συγκεκριμένο Grand Slam.

Οι διοργανωτές του κορυφαίου αυστραλιανού τουρνουά ανακοίνωσαν την αύξηση κατά 14% στα διανεμόμενα έπαθλα, που θα φθάσουν στα 71 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας..

Το 2018 είναι χαρακτηριστικό πως δόθηκαν 55.500.00 δολάρια, ενώ στο τουρνουά του 2019 συνολικά 62.500.000 δολάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2001 το συνολικό ποσό ήταν μόνο 13.857.625.

Οι νικητές στο μονό Ανδρών και Γυναικών θα λάβουν φέτος από 4.120.000 δολάρια και οι φιναλίστ 2.065.000 δολάρια. Οι παίκτες που θα αποκλειστούν στους ημιτελικούς θα λάβουν 1.040.000 δολάρια.

