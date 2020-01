Australian Open: Ο Τζόκοβιτς “έσβησε” τον Φέντερερ! Πάει για το 8ο στη Μελβούρνη

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε στον τελικό του Australian Open, που διεξάγεται στην Μελβούρνη, επικρατώντας στον ημιτελικό του Ρότζερ Φέντερερ με 3-0 σετ [7-6(1), 6-4, 6-3], μετά από αγώνα διάρκειας δύο ωρών και 18 λεπτών.

🇷🇸 U-N-S-T-O-P-P-A-B-L-E 🇷🇸@DjokerNole def. Roger Federer for the 27th time 7-6(1) 6-4 6-3 to earn the chance to play for his 8️⃣th #AusOpen title 🏆#AO2020 pic.twitter.com/Hy7lu8AIHo — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020

Αυτή ήταν η 27η νίκη που πέτυχε ο Τζόκοβιτς, στην 50ή συνάντησή του με τον Φέντερερ (27-23). Ο “Τζόκερ” θα διεκδικήσει τον 17ο σε Grand Slam διοργάνωση.

Ο 32χρονος Σέρβος τενίστας, που βρίσκεται στο Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, περιμένει τον αντίπαλο του για το τρόπαιο στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς, ο οποίος θα προκύψει από τον έτερο ημιτελικό ανάμεσα στον Γερμανό, Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τον Αυστριακό, Ντομινίκ Τιμ.

Το πρώτο σετ κρίθηκε μετά από 62 λεπτά, στη διαδικασία του τάι μπρέικ. Ο Τζόκοβιτς εμφανίστηκε εκεί… αλάνθαστος, επικρατώντας του Φέντερερ με 7-1, πετυχαίνοντας κάποιους εντυπωσιακούς πόντους.

Djokovic has found his stride it seems. pic.twitter.com/zXlzF7RrD2 — Bet Angel (@betangel) January 30, 2020

An almost perfect tiebreak from the world No.2 💯@DjokerNole rises to the occasion to take the first set against Roger Federer 7-6(1).#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/ReszCXiX9H — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020

Ο Τζόκοβιτς είχε πολύ πιο εύκολη δουλειά στη συνέχεια. Ο Σέρβος τενίστας πήρε το δεύτερο σετ μετά από 39 λεπτά αγώνα με 6-4, ενώ χρειάστηκε άλλα 31 λεπτά για να “καθαρίσει” και στο 3ο σετ τον Φέντερερ με 6-3.