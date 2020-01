Πραγματικός «βασιλιάς» ο Ρότζερ Φέντερερ! Ο Ελβετός θρύλος του τένις βρέθηκε και πάλι με την… πλάτη στον τοίχο, έσωσε 7 match points του Τένις Σάντγκρεν, αλλά κατάφερε να νικήσει τον Αμερικανό 6-3, 2-6, 2-6, 7-6(8), 6-3, μετά από τρεισήμισι συγκλονιστικές ώρες στη Rod Laver Arena.

Ο Φέντερερ (Νο 3 στο ταμπλό) αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού που τον εμπόδισε να σερβίρει και να κινηθεί καλά, προκρίθηκε στα ημιτελικά του Australian Open για 15η φορά στην καριέρα του, φτάνοντας τις 102 νίκες στη Μελβούρνη! Πλέον αυτό είναι το Grand Slam με τις περισσότερες νίκες για τον Ελβετό, που έχει 101 νίκες στο Wimbledon.

Ο Φέντερερ περιμένει να αντιμετωπίσει το νικητή από το ζευγάρι Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία)-Μίλος Ράονιτς (Καναδάς)…

And the crowd goes WILD!@rogerfederer saves a flurry of match points to take the fourth 7-6(8) to level the match at two sets all vs Sandgren.

We’re into a decider!#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/aFsVvaDDfZ

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020