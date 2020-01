Australian Open: “Σοκ” για Serena Williams! “Μπλόκο” στον 3ο γύρο

Ούτε τώρα θα μπορέσει να διεκδικήσει τον 24ο Grand Slam τίτλο της καριέρας της. Στον 3ο γύρο σταμάτησε η πορεία της Serena Williams στο Australian Open, με την Κιοανγκ Γουανγκ να την νικά με 2-1 σετ.

Η επτά φορές πρωταθλήτρια του Australian Open γνώρισε τον πρώτο πρόωρο αποκλεισμό της σε 14 χρόνια παρουσία στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς. Η διάσημη Αμερικανίδα (Νο 9), ηττήθηκε 6-4, 6-7(2), 7-5 από την εξαιρετική, 29χρονη Κινέζα,(Νο 29), μετά από έναν δραματικό αγώνα στη Rod Laver Arena, που είχε διάρκεια 2 ώρες και 41 λεπτά.

Η Serena Williams προσπάθησε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή, καθώς μετά την απώλεια του πρώτου σετ βρέθηκε να χάνει με 4-2 στο δεύτερο, όμως η Γουάνγκ δεν… λύγισε.

Qiang Wang puts on an absolute masterclass in the match of the tournament to shock Serena Williams 6-4 6-7(2) 7-5 and advance to a first career #AusOpen round of 16. #AO2020 pic.twitter.com/gnGkAMaU8X

“I think it was only fitting that my last match would be a three-setter, a grinder and that I would finish my career with a forehand error.”

Ever the joker, @CaroWozniacki ❤️#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/LhFs8Kxkyj

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020