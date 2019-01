Australian Open: Στα προημιτελικά η Σερένα! Απέκλεισε το No1 του κόσμου- videos

Μεγάλη πρόκριση για τη Σερένα Γουίλιαμς, η οποία και άφησε εκτός διοργάνωσης, την κορυφαία τενίστρια του 2018, την Σιμόνα Χάλεπ, παίρνοντας έτσι την πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.



Η κορυφαία Αμερικανίδα αθλήτρια νίκησε την Ρουμάνα αντίπαλο της με 6-1, 4-6 και 6-4 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του φημισμένου τουρνουά της Μελβούρνης, όπου θα αγωνιστεί πλέον κόντρα στην Καρολίνα Πλίσκοβα από την Τσεχία, η οποία βρίσκεται στο Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης.



"I'm such a fighter. I never give up."

You can say that again @serenawilliams 🙌#AusOpen pic.twitter.com/lvPE49CWE7

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2019