Το νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, Ράφα Ναδάλ, δεν μπόρεσε να περάσει στα ημιτελικά του Australian Open. Ο Ισπανός τενίστας εγκατέλειψε την αναμέτρησή του με τον Μάριν Τσίλιτς στο 5ο σετ, έχοντας πόνο στο δεξί του πόδι.

Εκτός των ημιτελικών του Australian Open έμεινε ο Ράφα Ναδάλ, που εγκατέλειψε στο 5ο σετ της αναμέτρησης του με τον Μάριν Τσίλιτς.

Ο Ναδάλ αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα, λόγω των πόνων που ένιωσε στον δεξί του μηρό. Οι ενοχλήσεις είχαν αρχίσει από το τέταρτο σετ.



Ο αγώνας είχε οδηγηθεί σε πέμπτο σετ, 3-6, 6-3, 6-7(5), 6-2, με τον Κροάτη Τσίλιτς (Νο 6) να κερδίζει με 2-0 μέχρι το σημείο που ο Ισπανός τενίστας.. πέταξε λευκή πετσέτα.

Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη φορά μετά από 264 αγώνες Grand Slam που ο Ναδάλ αναγκάστηκε να αποσυρθεί. Η πρώτη ήταν και πάλι στα προημιτελικά του Αυστραλιανού Open, το 2010 απέναντι στον Άντι Μάρεϊ.

Αντίπαλος του Τσίλιτς θα είναι ο Βρετανός Κάιλ Έντμουντ (Νο 49).Τα άλλα δυο ζευγάρια για τα προημιτελικά στους άνδρες στο Australian Open είναι τα Τένις Σάντγκρεν (ΗΠΑ, Νο 97)-Χιέον Τσουνγκ (Νότιος Κορέα, Νο 58) και Τόμας Μπέρντιχ (Τσεχία, Νο 20)-Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία, Νο 2).