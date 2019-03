Αυτοκτόνησε 23χρονη παγκόσμια πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκης στην ποδηλασία!

Θλίψη στον αθλητικό κόσμο των ΗΠΑ προκαλεί η είδηση του θανάτου της 23χρονης Κέλι Κάτλιν, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της και σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πατέρας της, έδωσε τέλος στη ζωή της!

Η Κάτλιν είχε κερδίσει τρεις παγκόσμιους τίτλους στην ποδηλασία από το 2016 έως το 2018, ενώ είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο. Παράλληλα με την αγωνιστική ποδηλασία, η Αμερικανίδα αθλήτρια σπούδαζε στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Την είδηση του θανάτου της Κέλι Κάτλιν επιβεβαίωσε η Ομοσπονδία Ποδηλασίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ο πατέρας της δήλωσε σε δημοσιογράφους πως πρόκειται για αυτοκτονία.

The U.S. cycling community suffered a devastating loss with the passing of Kelly Catlin, USA Cycling National Team member.

Read full statement here: https://t.co/R5jltUh5KF pic.twitter.com/GJU6mlHGq0

— USA Cycling (@usacycling) March 10, 2019