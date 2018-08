Δάκρυα χαράς! Έμαθε στη συνέντευξη πως τελικά πήρε την πρόκριση – video

“Δεν υπάρχει λόγος να είμαι χαρούμενη αφού δεν προκρίθηκα” είπε η Έγκλε Μπαλτσιουνάιτε στις δηλώσεις μετά τον προκριματικό της αγώνα στα 800μ. στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βερολίνου.

Όταν όμως ο δημοσιογράφος της είπε πως δίπλα στο όνομα της υπάρχει ένα μικρό q (σ.σ. πρόκριση λόγω καλού χρόνου και όχι λόγω θέσης στην κούρσα της) η Μπαλτσιουνάιτε κοίταξε καλά καλά την οθόνη και ξέσπασε σε κλάματα!

The moment when Lithuania's Egle Balciunaite finds out she has qualified for the 800m semifinals…midway through her post-race interview!

Her reaction is wonderful. 😍#EC2018 pic.twitter.com/0EEIj0bgxy

— European Athletics (@EuroAthletics) August 7, 2018