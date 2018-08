15ος ο Παπαμιχαήλ στα 20χλμ. βάδην – 13η η Ντρισμπιώτη με καλύτερη φετινή επίδοση

Θετικότατη παρουσία είχε ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ στα 20χλμ. βάδην στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου, αφού ο Έλληνας αθλητής κατέλαβε την 15η θέση.

Ο Έλληνας αθλητής είχε χρόνο 1,22,51, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως στα πρώτα έξι χιλιόμετρα της κούρσας βρέθηκε μέχρι και την όγδοη θέση.

Στις γυναίκες, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη ήταν 13η στα 20χλμ. βάδην με χρόνο 1:32,16, που είναι και η καλύτερη φετινή της επίδοση. Μάλιστα, η Ελληνίδα αθλήτρια είχε και μια πτώση στο 15ο χιλιόμετρο, όταν γλίστρησε.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε ο Αλβάρο Μαρτίν (Ισπανία), με χρόνο 1,20,42, ενώ δεύτερος ήταν ο επίσης Ισπανός, Ντιέγκο Γκαρσία Καρέρα με 1,20,48. Τρίτος ήταν ο Βασίλι Μιζίνοφ (Ρωσία) με 1,20,50.

