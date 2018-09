H Ισπανίδα πρωταθλήτρια του γκολφ Σελία Μπαρκουίν Αροθαμένα, που κατέκτησε το πρωτάθλημα Ευρώπης 2018 και αναδείχθηκε αθλήτρια της χρονιάς στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα (σ.σ. όπου και φοιτούσε), δολοφονήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Σύμφωνα με την έκθεση της Αστυνομίας αλλά και με δημοσίευμα του «USA Today», αστυνομικοί κλήθηκαν τη Δευτέρα το πρωί στο γήπεδο γκολφ Coldwater Links στην Αϊόβα, επειδή βρέθηκε παρατημένος ένας σάκος του γκολ.

Μετά από έρευνα που έγινε στο σημείο, βρέθηκε το σώμα της 22χρονης Αροθαμένα, ενώ όπως έγινε γνωστό συνελήφθη και ο δράστης. Ο κρατούμενος είναι ο Κόλιν Ντάνιελ Ρίτσαρντς και κατηγορείται για ανθρωποκτονία.

Collin Daniel Richards has a history of domestic abuse and harassment and has now been charged with the first-degree murder of ISU student Celia Barquin Arozamena.https://t.co/81MJdk5fvA pic.twitter.com/uWj2wESnHU

— Iowa State Daily (@iowastatedaily) September 18, 2018