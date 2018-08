Ε-Π-Ι-Κ-Ο-Σ ο Τσιτσιπάς στον Καναδά! «Μυθική» ανατροπή και νίκη επί του Ζβέρεβ – videos

Επικός Τσιτσιπάς! Ο Έλληνας τενίστας ήταν συγκλονιστικός κόντρα στον τρίτο καλύτερο τενίστα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, Αλεξάντερ Ζβέρεβ και παρότι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, χάνοντας 1-0 στα σετ και 5-2 στο δεύτερο σετ, κατάφερε τελικά να πανηγυρίσει τη σπουδαία νίκη με 2-1 σετ (3-6, 7-6, 6-4).

Σε ένα ανεπανάληπτο ματς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε… πολύ σκληρός για να πεθάνει και παίζοντας τρομερό τένις όταν το παιχνίδι έδειχνε να έχει κριθεί, «υπέταξε» τον κορυφαίο Γερμανό τενίστα, μετά από 2 ώρες και 27 λεπτά, παίρνοντας την απίστευτη πρόκριση για τα ημιτελικά του Rogers Cup του Καναδά.

Το παιχνίδι

Ο Ζβέρεβ ξεκίνησε πιο δυνατά το ματς και πήρε εύκολα με 6-3 το πρώτο σετ, ενώ βρέθηκε μία ανάσα από τη νίκη, όταν προηγήθηκε και με 5-2 στο δεύτερο σετ. Ο Τσιτσιπάς δεν είχε πει όμως ακόμα την τελευταία του «κουβέντα» και ισοφάρισε αρχικά σε 5-5 και στη συνέχεια σε 6-6, πριν πάρει τελικά το δεύτερο σετ, στο τάι μπρέικ με 13-11.

What a tiebreak from Tsitsipas! The 19-year-old saves multiple match points to send this match into a third set against defending champion Zverev. Grab your popcorn, this one’s going to be good 🍿 #RogersCup pic.twitter.com/2h9EWx8HmY — Rogers Cup (@rogerscup) August 10, 2018

👀 'Too Good' From 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas 👏🏼 19-year-old comes to play at the #RogersCup 🔥 🎥 @TennisTV pic.twitter.com/ExXNrZMGYA — ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 10, 2018

Η εξέλιξη του δευτέρου σετ αποτέλεσε σοκ για τον Γερμανό και έδωσε «φτερά» στον Έλληνα τενίστα, ο οποίος ήταν ακόμα καλύτερος στο τρίτο σετ και παρότι δέχθηκε το μπρέικ από τον Ζβέρεβ στο 5ο γκέιμ, απάντησε με δικό του μπρέικ, για να κάνει ένα ακόμα, στο τελευταίο γκέιμ και να πάρει το τρίτο σετ με 6-4.

The run continues for @StefTsitsipas! Takes out defending champion Zverev 3-6 7-6(11) 6-4.#RogersCup pic.twitter.com/YPWqkYqsp0 — Tennis TV (@TennisTV) August 10, 2018

Υπέγραψε έτσι τη μεγαλύτερη νίκη στη μέχρι τώρα καριέρα του, παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά του Rogers Cup, όπου θα βρει μπροστά του τον Κέβιν Άντερσον, ο οποίος και είναι το Νο6 του κόσμου και Νο4 στο ταμπλό του τουρνουά.

WHAT A WIN! Stefanos Tsitsipas' dream run continues in Toronto! He saves two match points to defeat Alexander Zverev 3-6, 7-6(11), 6-4 and reach his first Masters 1000 semifinal #RogersCup pic.twitter.com/2umKWLp5we — Rogers Cup (@rogerscup) August 10, 2018

Stefanos #Tsitsipas pulled off a Houdini act to save two match points before edging Alexander #Zverev 3-6 7-6 (13-11) 6-4 to reach the @rogerscup semi-finals-finals in Toronto. 📺 Watch Haase v Khachanov & Nadal v Cilic on Sky Sports Arena from 11.30pm📺 pic.twitter.com/i2miiT8cwy — Sky Sports Tennis 🎾 (@SkySportsTennis) August 10, 2018

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Τσιτσιπάς είχε ήδη γράψει ιστορία με τις τρομερές εμφανίσεις στο Rogers Cup του Καναδά, αποκλείοντας δύο παίκτες από το top 10 της παγκόσμιας κατάταξης, μεταξύ των οποίων και ο θρύλος του αθλήματος, Νόβακ Τζόκοβιτς.