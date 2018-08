Έγινε… Master! Ο Τζόκοβιτς «καθάρισε» τον Φέντερερ στο Σινσινάτι – video

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε τον Ρότζερ Φέντερερ στον τελικό του Western & Southern Open με 2-0 σετ (6-4, 6-4) κι έγινε ο πρώτος τενίστας στην ιστορία του τένις που έχει κατακτήσει και τα εννέα Masters!

Ο Τζόκοβιτς μετρούσε πέντε αποτυχημένες παρουσίες στον τελικό του Σινσινάτι, αλλά μέσα σε 84 λεπτά κατάφερε να “καθαρίσει” τον Φέντερερ και να γράψει ιστορία!

Άξιο αναφοράς πως οι δυο τενίστες βρέθηκαν αντίπαλοι για 46η φορά με τις νίκες να είναι πλέον μοιρασμένες, αφού μετά τον τελικό του Σινσινάτι έχουν από 23.

