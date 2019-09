Έγραψε ιστορία η Σερένα! Νίκη νούμερο 100 στο US Open – video

Στον ημιτελικό του US Open προκρίθηκε η Σερένα Γουίλιαμς μετά το εύκολο 2-0 (6-1, 6-0) σετ επί της Γουάνγκ, όμως η νίκη της αυτή θα μείνει στην ιστορία της διοργάνωσης.

Κι αυτό γιατί η κορυφαία Αμεριοκανίδα τενίστρια έφθασε τις 100 νίκες στο Γκραν Σλαμ της πατρίδας της, ως η πρώτη αθλήτρια μετά την Κρις Έβερτ, πριν από 30 χρόνια και συγκεκριμένα το 1989.

