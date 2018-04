Έγραψε ιστορία ο Τσιτσιπάς! Προκρίθηκε στον πρώτο του ATP τελικό

Πραγματοποιώντας μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον τελικό του ATP 500 της Βαρκελώνης (ο πρώτος της καριέρας του) και μάλιστα χωρίς να έχει χάσει σετ!

Ο 20χρονος πρωταθλητής μπήκε αποφασισμένος στο χωμάτινο γήπεδο της ισπανικής μεγαλούπολης και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον 26χρονο Ισπανό Πάμπλο Καρένιο Μπούστα, ο οποίος βρίσκεται στο νο 11 της παγκόσμιας κατάταξης και ήταν νο 5 στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά.

Just a reminder that until last week, @StefTsitsipas had not yet won a tour level match on the clay…#bcnopenbs pic.twitter.com/E13SCUdvlP

— Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2018