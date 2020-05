Η συνεργασία της Ferrari με τον Σεμπάστιαν Φέτελ δεν θα ανανεωθεί μετά το τέλος της φετινής –«χτυπημένης» από τον κορονοϊό- σεζόν στη Formula 1.

Έσκασε η «βόμβα»! Με επίσημη ανακοίνωσή της η Ferrari έκανε γνωστό το τέλος της συνεργασίας της με τον Σεμπάστιαν Φέτελ.

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αποχωρεί από τη Ferrari στο τέλος της σεζόν. Όπως ανακοινώθηκε, οι δύο πλευρές αποφάσισαν από κοινού να μην ανανεώσουν τη συνεργασία τους.

«Είναι μια απόφαση που πήραμε μαζί θεωρώντας πως είναι η καλύτερη και τις δύο πλευρές. Δεν ήταν εύκολο, λόγω της αξίας του Σεμπάστιαν ως πιλότου αλλά και ανθρώπου. Δεν υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος, πέρα από την πεποίθηση πως ήταν ώρα να χαράξουμε διαφορετικούς δρόμους», τόνισε το αφεντικό της ομάδας, Ματία Μπινότο, ευχαριστώντας τον Γερμανό πιλότο για τι υπηρεσίες του.

«Η συνεργασία μας με την Ferrari ολοκληρώνεται στο τέλος του 2020. Για να έρθουν τα καλύτερα αποτελέσματα, απαιτείται συνεργασία σε απόλυτη αρμονία. Διαπίστωσα πως η ομάδα κι εγώ δεν είχαμε πλέον την ίδια επιθυμία να συνεχίσουμε μαζί. Τα οικονομικά δεν έπαιξαν ρόλο. Όσα γίνονται τους τελευταίους μήνες μας οδήγησαν στο να σκεφτούμε τις προτεραιότητές μας. Εγώ θα πάρω το χρόνο μου για να σκεφτώ τι πραγματικά έχει σημασία όσον αφορά στο μέλλον μου», ανέφερε ο 32χρονος πιλότος.

Scuderia Ferrari Mission Winnow and Sebastian Vettel decide not to extend their contracthttps://t.co/LMvLsJZiP8