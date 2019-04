Εκπληκτικός Τσέσερεκ! Ισοφάρισε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 5 χλμ.

Το παγκόσμιο ρεκόρ του Ζουλιέν Βαντέρς (13:29) ισοφάρισε ο Έντουαρντ Τσέσερεκ, που τερμάτισε πρώτος στον αγώνα των 5 χλμ. pου έγινε στην πόλη Κάρλσμπαντ των ΗΠΑ.

The hype was real as Edward Cheserek 👑 (13:29) tied the @iaaforg World Record today at #Carlsbad5000!! pic.twitter.com/74e1o5q4SK — Carlsbad 5000 (@Carlsbad_5000) April 7, 2019

Ο Κενυάτης αθλητής έπιασε την ίδια επίδοση με τον Ελβετό, ο οποίος την είχε σημειώσει στις 17 Φεβρουαρίου 2019 στο Μονακό.

Edward Cheserek crossing the finish for the win! #Carlsbad5000 pic.twitter.com/eFqdEZInTu — Carlsbad 5000 (@Carlsbad_5000) April 7, 2019

Όσον αφορά των αγώνα των γυναικών, πρώτη με 15:48 ολοκλήρωσε την κούρσα η Κενυάτισα και σύντροφος του Τσέσερεκ, Σάρον Λόκεντι.