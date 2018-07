Επέστρεψε… θριαμβευτής! Ο Πακιάο παγκόσμιος πρωταθλητής στα 39- video

Ο Μάνι Πακιάο επέστρεψε στα ρινγκ και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Αργεντινό, Λούκας Ματίς, στον αγώνα που έγινε τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας.

Στον 7ο γύρο του αγώνα με με σχετική άνεση, ο 39χρονος Φιλιππινέζος κατάφερε να κάμψει την αντίσταση που προέβαλε ο Ματίς και να τον κάνει να… γονατίσει για μια ακόμα φορά.

Ο Ματίς μέχρι σήμερα μετρούσε 39 νίκες -εκ των οποίων 36 με νοκ-άουτ- και μόλις τέσσερις ήττες, ενώ κατείχε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή από τον περασμένο Ιανουάριο, όταν νίκησε τον Ταϊλανδό, Τερασάι Σίτμορσενγκ.

Έτσι, ο Πακιάο είναι ο μοναδικός στην ιστορία που έχει κατακτήσει δώδεκα παγκόσμιους τίτλους και μάλιστα ο μόνος, που έχει πάρει τίτλους σε επτά διαφορετικές κατηγορίες (με 60 νίκες σε 68 αγώνες).

