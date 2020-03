Ο αγώνας τους προγραμματίστηκε και ακυρώθηκε 4 φορές στο παρελθόν. Khabib Nurmagomedov και Tony Ferguson θα “μονομαχήσουν” μέσα στον Απρίλιο στο UFC 249 και δείχνουν… ανυπόμονοι.

Λίγο έλειψε να.. αγριέψουν τα πράγματα στο staredown μεταξύ Khabib Nurmagomedov και Tony Ferguson, των δύο καλύτερων MMAer της lightweight κατηγορίας, που θα… μπουν στο οκτάγωνο τον προσεχή Απρίλιο.

Ο Nurmagomedov φάνηκε να.. τσιμπάει από το trash talking του Ferguson, χάνοντας τη ψυχραιμία του και κλωτσώντας τη ζώνη του αντιπάλου του (την είχε τοποθετήσει στο έδαφος, ανάμεσα τους).

Να αναφέρουμε ότι ο Νταγκεστανός μαχητής στις δηλώσεις του είπε πως είναι έτοιμος να…φάει τον Ferguson και ότι σε ένα streetfight θα τον διέλυε.

