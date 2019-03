F1: Ανέλπιστη νίκη για Χάμιλτον! «Αυτοκτόνησε» η Ferrari – videos

Την πρώτη φετινή νίκη του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ενα έκανε ο Χάμιλτον με Mercedes, καθώς τερμάτισε πρώτος στο γκραν πρι του Μπαχρέιν, το δεύτερο της φετινής σεζόν.



Relief for one, frustration for another – turn your sound on 🔊#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/nkwJmKIkro

— Formula 1 (@F1) March 31, 2019