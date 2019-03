F1: «Κόκκινη» η pole position στο Μπαχρέιν! Εντυπωσίασαν οι Ferrari

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε την προσπάθεια της η Ferrari για διάκριση στο αυριανό Grand Prix του Μπαχρέιν, δεύτερο αγώνα της νέας σεζόν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1, καθώς κατέκτησε τις δύο πρώτες θέσεις στα σημερινά επίσημα δοκιμαστικά.

BREAKING: @Charles_Leclerc takes his debut pole in Bahrain

He becomes F1's 99th pole sitter in our 999th race 👏#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/Gn6DqfPuIt

— Formula 1 (@F1) March 30, 2019