Το όνομα του νέου μονοθεσίου της McLaren –χρώματος πορτοκαλί– είναι MCL33 και είναι το πρώτο που θα έχει κινητήρα Renault.

Η βρετανική ομάδα θα χρησιμοποιεί από τη νέα σεζόν και για την τριετία 2018-20 τις μονάδες ισχύος της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, αντί γι’ αυτές της Honda.

