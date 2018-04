Προσπεράσεις, διακοπές, συγκρούσεις, αυτοκίνητο ασφαλείας, αλλά και διαρκείς εναλλαγές στην κορυφή της κούρσας, απήλαυσαν οι θεατές της Formula 1 στο Μπακού, όπου τη νίκη πήρε τελικά, ο Λουίς Χάμιλτον με Mercedes. Στο βάθρο ανέβηκαν επίσης και οι Ραϊνκόνεν με Ferrari και Πέρεζ με Force India.

He stayed clear of the madness and went on to claim victory 🏁@LewisHamilton now leads the championship by 4 points #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/XSVAUo0wbd — Formula 1 (@F1) April 29, 2018

Ο αγώνας στο Μπακού, ξεκίνησε με τον Φέτελ να προηγείται και τους Μπότας και Χάμιλτον να ακολουθούν, με τον Φινλανδό οδηγό της Mercedes να περνάει όμως, μπροστά μετά την αλλαγή ελαστικών στα μονοθέσια. Η “μάχη” του αγώνα όμως, έγινε μεταξύ δύο ομόσταβλων. Οι Ρικιάρντο και Φερστάπεν με Red Bull προσπερνούσαν ο ένας τον άλλο με στόχο το βάθρο στο Μπακού, όμως ο Ολλανδός δεν… άντεξε στο τέλος και μη επιτρέποντας νέο προσπέρασμα, οδήγησε ουσιαστικά σε σύγκρουση, που έβγαλε και τους δύο πιλότους εκτός αγώνα.

The pivotal moment in Baku 💥 Ricciardo and Verstappen collide in dramatic fashion Recording a second double-DNF for Red Bull in three races#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/OMwH9Ct9BV — Formula 1 (@F1) April 29, 2018

Το αυτοκίνητο ασφαλείας σταμάτησε προσωρινά την κούρσα, με τον Μπότας με Mercedes να παραμένει κερδίζει “έδαφος” και τον Φέτελ να μπλοκάρει τους τροχούς τους χάνοντας σημνατικές θέσεις. Και ενώ όλα έδειχναν νίκη του Φινλανδού, δύο γύρους πριν το τέλος, το μονοθέσιό του βρήκε σε θραύσμα, το λάστιχό του “έσκασε” και ο ίδιος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει.

Race win = GONE 😫 A puncture denied Valtteri Bottas his first win of the season#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/uc6VOuAupL — Formula 1 (@F1) April 29, 2018

Έτσι, ο Χάμιλτον που ακολουθούσε δεν έχασε την ευκαιρία να πάρει μία μεγάλη στο GP του Μπακού, με τον Κίμι Ραϊνκόνεν να είναι δεύτερος και τον Σέρτζιο Πέρεζ τρίτο στο βάθρο.

BREAKING: Lewis Hamilton WINS a crazy #AzerbaijanGP 🇦🇿 Mercedes claim their first victory of 2018 👏 pic.twitter.com/c483fbNh84 — Formula 1 (@F1) April 29, 2018

Βαθμολογία Οδηγών

1. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 70 βαθμοί

2. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Ferrari) 66

3. Κίμι Ραϊκόνεν (Φινλανδία/Ferrari) 48

4. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 40

5. Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Red Bull) 37

6. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/McLaren) 28

7. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Renault) 22

8. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 18

9. Σέρχιο Πέρεθ (Μεξικό/Force India-Mercedes) 15

10. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Renault) 13

11. Πιερ Γκασλί (Γαλλία/Toro Rosso-Honda) 12

12. Κέβιν Μαγκνούσεν (Δανία/Haas-Ferrari) 11

13. Σαρλ Λεκλέρκ (Γαλλία/Sauber-Ferrari) 8

14. Στόφελ Βάντουρν (Βέλγιο/McLaren) 8

15. Λανς Στρολ (Καναδάς/Williams-Mercedes) 4

16. Μάρκους Έρικσον (Σουηδία/Sauber-Ferrari) 2

17. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Force India-Mercedes)

18. Μπρέντον Χάρτλεϊ (Νέα Ζηλανδία/Toro Rossο) 1

Βαθμολογία Κατασκευαστών

1. Ferrari 114 βαθμοί

2. Mercedes 110

3. Red Bull-Tag Heuer 55

4. McLaren-Renault 36

5. Renault 35

6. Force India 16

7. Toro Rosso-Honda 13

8. Haas 11

9. Sauber 10

10. Williams 4