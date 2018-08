F1: Ο Φέτελ θριαμβευτής στο Βέλγιο! Μείωσε τη διαφορά στη «μάχη» για τον τίτλο – videos

Σε έναν αγώνα που «σημαδεύτηκε» από τη σφοδρή σύγκρουση των Αλόνσο και Xoύλκενμπεργκ, ο Σεμπάστιαν Φέτελ με Ferrari πήρε σπουδαία νίκη από τον Χάμιλτον, και ως ο θριαμβευτής του Γκραν Πρι του Σπα, μείωσε τη μεταξύ τους διαφορά στο πρωτάθλημα των οδηγών, στους 17 βαθμούς.

Παρότι ξεκίνησε στη δεύτερη θέση και πίσω από τον μεγάλο του αντίπαλο και προπορευόμενο στη φετινή κατάταξη των οδηγών, ο Γερμανός πιλότος της «σκουντερία», κατάφερε να προσπεράσει τον Άγγλο οδηγό της Mercedes από την αρχή και τον πρώτο γύρο, κρατώντας με ευκολία το προβάδισμά του, μέχρι και το τέλος του αγώνα.

Αυτή ήταν η 13 νίκη του Φέτελ με τη Ferrari (5η φετινή) στο 13ο αγώνα της χρονιάς, η οποία και τον έφερε στους 214 βαθμούς έναντι 231 του Χάμιλτον, ο οποίος και συνεχίζει να προπορεύεται στη βαθμολογία των οδηγών, όπως και η ομάδα του στη βαθμολογία των κατασκευαστών. Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull.

BREAKING: Sebastian Vettel wins the #BelgianGP – his third win at Spa, his fifth this season, and the 52nd of his career 💪 #F1 🇧🇪 pic.twitter.com/AY0nmkP3A5

— Formula 1 (@F1) August 26, 2018