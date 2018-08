Την έκτη φετινή και συνολικά 78η pole position της καριέρας του πανηγυρίζει ο Λιούις Χάμιλτον. Μετά την Ουγγαρία, ο Βρετανός πιλότος σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στα σημερινά επίσημα δοκιμαστικά στην πίστα Σπα για το βελγικό γκραν πρι.

BREAKING: Lewis Hamilton will start Sunday’s Belgian Grand Prix from POLE! #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/tjjb6itNWW

More poles at Spa than any other driver in #F1 history 😮

Another record for @LewisHamilton 👏#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/9o40IHfilk

