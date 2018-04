F1: Poleman ο Φέτελ στο Μπαχρέιν στην τελευταία προσπάθεια

Ένας εντυπωσιακός Σεμπάστιαν Φέτελ κατάφερε στην τελευταία του προσπάθεια στις επίσημες κατατακτήριες δοκιμές του GP του Μπαχρέιν να πάρει μια εμφατική pole position -με ρεκόρ γύρου 1.27.958- και να… κλέψει την πρωτιά από τον Κίμι Ράικονεν.

A stunning lap saw Sebastian Vettel claim his 51st pole position at the #BahrainGP 🇧🇭 #Quali #F1 pic.twitter.com/QSU6eioUpc — Formula 1 (@F1) April 7, 2018

Πίσω από τις δυο Ferrari θα βρίσκονται οι Μπότας και Ρικιάρντο με Mercedes, ενώ ο Χάμιλτον πήρε την 5η θέση, αλλά θα εκκινήσει από την 9η, αφού δέχθηκε ποινή.