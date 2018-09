F1: Poleman ο Χάμιλτον στη Σιγκαπούρη

Ο Λιούις Χάμιλτον με Mercedes πήρε την pole position στο σιρκουί της Μαρίνα Μπέι και θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση στο Grand Prix της Σιγκαπούρης.

BREAKING: Lewis Hamilton clinches pole in Singapore! Verstappen and Vettel make it three different teams in the top three #SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/7cWPdINox9

— Formula 1 (@F1) September 15, 2018