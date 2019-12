Φέντερερ: Η Ελβετία “κόβει” νόμισμα με τον θρύλο του τένις! video

Τεράστιο “παράσημο” για τον Ρότζερ Φέντερερ, που θα τιμηθεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο από τη χώρα του! Για πρώτη φορά στην ιστορία, η Ελβετία θα κυκλοφορήσει αναμνηστικό νόμισμα με άνθρωπο που δεν έχει φύγει από τη ζωή, βάζοντας σε δύο κέρματα τη μορφή του θρυλικού τενίστα.

Το νομισματοκοπείο της Ελβετίας θα δημιουργήσει συλλεκτικά νομίσματα των 20 φράγκων (ασημένια) που θα βγουν τον Ιανουάριο και των 50 φράγκων (χρυσά) που θα είναι διαθέσιμα τον Μάιο.

“Ο Ρότζερ Φέντερερ είναι πιθανότατα ο κορυφαίος αθλητής όλων των εποχών στην Ελβετία και σίγουρα ο ιδανικός πρεσβευτής της χώρας σε όλο τον κόσμο” ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης.

Ο ίδιος ο 38χρονος Φέντερερ ευχαρίστησε μέσω των social media τη χώρα του και το νομισματοκοπείο, “ανεβάζοντας” το σχετικό βίντεο.

Thank you Switzerland🇨🇭and Swissmint for this incredible honour and privilege. 🙏#DankeSchweiz#MerciLaSuisse#GrazieSvizzera#GraziaSvizra pic.twitter.com/gNs6qYjOh6

— Roger Federer (@rogerfederer) December 2, 2019