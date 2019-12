Formula 1: Αυτός αναδείχθηκε κορυφαίος αγώνας του 2019 – video

Πέρασε στην… ιστορία της Formula 1 ως ο κορυφαίος αγώνας της σεζόν 2019. Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού ψήφισαν το γερμανικό Grand Prix ως τη καλύτερη “μάχη” του πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε πριν από 1 μήνα.

Ο Μαξ Φερστάπεν με Aston Martin Red Bull ήταν αυτός που κατάφερε να τερματίσει πρώτος μετά από μια συναρπαστική μάχη στη βροχερή πίστα του Χόκενχαϊμ, με τον Σεμπάστιαν Φέτελ.

Ο Γερμανός πιλότος έκανε εκκίνηση από την 20 θέση με την Ferrari του και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Τρίτος τερμάτισε ο Ντανιίλ Κβίατ με Scuderia Toro Rosso Honda. Στο συγκεκριμένο Grand Prix, οι δύο Mercedes γνώρισαν… πανωλεθρία. Ο Χάμιλτον ταλαιπωρήθηκε και από ποινές (11ος), ενώ ο Μπότας εγκατέλειψε μετά από έξοδο.

Thank you for all your votes 🙏 #F1 https://t.co/ideUG7AMlH

#TBT to the best race in a while.

Ladies & gentlemen please stand up for Sebastian Vettel's incredible performance at his home race, the 2019 German Grand Prix 👏❤ pic.twitter.com/2wUfiWpB98

— The Vettels 🇧🇷 (@TVettels) December 26, 2019