Την πρώτη pole position της χρονιάς κατάφερε να πάρει ο Λιούις Χάμιλτον κι έτσι θα εκκινήσει από την… καλύτερη θέση στο κυριακάτικο Grand Prix της Μελβούρνης.

Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής «γύρισε» με την Mercedes του την πίστα στο Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης σε 1:21.164 και πανηγύρισε την 73η pole position της καριέρας του!

Αυτή είναι η 7 pole για τον Βρετανό πιλότο στη συγκεκριμένη πίστα, που άφησε σχεδόν 7 δέκατα του δευτερολέπτου πίσω του τον Κίμι Ραϊκόνεν της Ferrari.

Τον τρίτο καλύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά σημείωσε ο Σεμπάστιαν Φέτελ με την άλλη Ferrari, ο οποίος θα έχει δίπλα του στην δεύτερη σειρά της εκκίνησης τον Μαξ Φερστάπεν με Red Bull.

BREAKING: TOP THREE FROM QUALIFYING

Hamilton smashes the lap record to take his SEVENTH Pole in Melbourne 🔥#AusGP #F1 pic.twitter.com/1GLqzXQoxq

— Formula 1 (@F1) March 24, 2018