Formula 1: Κορυφή μέσω… πιτ στοπ για τον Χάμιλτον! – video

Μια “ανάσα” από την κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου βρίσκεται ο Λουίς Χάμιλτο που κέρδισε και στο Μεξικό παρότι ξεκίνησε τρίτος και έμεινε ακόμη πιο πίσω στην αρχή μετά από επαφή με τον Φερστάπεν.

Ο Άγγλος πιλότος εκμεταλλεύτηκε την αποχώρηση του Ολλανδού με “σκασμένο” λάστιχο, αλλά και την καλύτερη στρατηγική της ομάδας του στα πιτ στοπ, για να πάρει μία ακόμη καρώ σημαία.

Ten wins in 2019 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

And tantalisingly close to that sixth world title 😍

Your race winner… @LewisHamilton!#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/dEQZZcqlka

— Formula 1 (@F1) October 27, 2019