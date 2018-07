Formula 1: Κυρίαρχος και στην Ουγγαρία ο Χάμιλτον! Στο βάθρο οι δύο Ferrari

Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε… περίπατο στο ουγγρικό γκραν πρι, το οποίο διεξήχθη στην πίστα «Hungaroring». Ο παγκόσμιος πρωταθλητής πανηγύρισε την πέμπτη φετινή και συνολικά 67η νίκη της καριέρας του στη Formula 1 κι αύξησε ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του έναντι του Σεμπάστιαν Φέτελ στη βαθμολογία των οδηγών.

Ο πιλότος της Ferrari τερμάτισε δεύτερος, μιας και κατάφερε να προσπεράσει τον Μπότας στον 65ο γύρο, ενώ η έτερη Ferrari του Κίμι Ραϊκόνεν συμπλήρωσε την τριάδα. Ο Χάμιλτον ανέβηκε στους 213 βαθμούς και ξέφυγε με 24 από τον Φέτελ (189β.)

Ο πιολότος της Mercedes δεν συνάντησε καμία δυσκολία, μιας και πήρε σημαντική βοήθεια από τον ομόσταυλο του, Μπότας, ο οποίος κράτησε πίσω του τον Φέτελ. Ο Γερμανός πιλότος, με μία τρομερή προσπέραση, κατάφερε τελικά να τερματίσει στη δεύτερη θέση, χωρίς βέβαια να απειλήσει ποτέ τον Χάμιλτον.

Στη συνέχεια, ο Μπότας είχε επαφή με τη Ferrari, με αποτέλεσμα να πάθει ζημιά η εμπρός πτέρυγα της Mercedes. Ο Ραϊκόνεν άρπαξε την ευκαιρία κι ανέβηκε στην τρίτη θέση, ενώ ο Μπότας δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί ούτε την τέταρτη θέση, καθώς του την πήρε στο φινάλε ο Ρικιάρντο.

