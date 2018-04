Ο Σεμπάστιαν Φέτελ έκανε το «δύο στα δύο» στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1. Ο Γερμανός πιλότος της Ferrari, σε μία από τις καλύτερες οδηγικές παραστάσεις του, κατάφερε να κερδίσει οριακά το γκραν πρι του Μπαχρέιν.

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε με εντελώς φθαρμένα ελαστικά στο τέλος (σ.σ. είχε να διαχειριστεί και το ατύχημα στο πιτ στοπ του Ράικονεν), κατάφερε να διατηρήσει πίσω τις δύο Mercedes των Μπότας και Χάμιλτον κι αύξησε το προβάδισμα του στους 17 βαθμούς από τον Βρετανό πιλότο.

Η Ferrari τον άφησε μέχρι το τέλος με ένα πιτ-στοπ, και με τη μαλακή γόμα μετά τη στάση του, με τον Μπότας να τον πλησιάζει σε απόσταση βολής στους δύο τελευταίους γύρους, αλλά τον Γερμανό πιλότο να κρατάει την πρώτη θέση.

Relentless pressure from Bottas, but Vettel prevailed 💪

A perfect 50 points for the @ScuderiaFerrari man after two rounds#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Jl0oNDTjuQ

— Formula 1 (@F1) April 8, 2018