Formula 1: Πρωταθλητής ο Χάμιλτον! Έκτος τίτλος για τον Άγγλο – video

Στο Τέξας των ΗΠΑ, ο Λουίς Χάμιλτον εξασφάλισε και μαθηματικά το έκτο του πρωτάθλημα στη Formula 1, ξεπερνώντας τον θρυλικό Φάτζιο και πλησιάζοντας σε απόσταση… αναπνοής τον κορυφαίο Μίκαελ Σουμάχερ που σταμάτησε στους 7 τίτλους.

Ο Άγγλος πιλότος έμεινε στη δεύτερη θέση στο αμερικανικό Γκραν Πρι, με τον ομόσταυλό του Μπότας στην πρώτη θέση και τον Φερστάπεν στην τρίτη, γεγονός όμως που ήταν αρκετό για να πανηγυρίσει για τρίτη συνεχή χρονιά.

What a day for @LewisHamilton in Texas

A six-time F1 world champion 🤩

Only one driver – the great Michael Schumacher – has more#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/WIOCHEVXhw

— Formula 1 (@F1) November 3, 2019