Formula 1: Στην Αυστραλία η πρώτη… εκκίνηση της χρονιάς

Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά την ολοκλήρωση της περυσινής σεζόν, ομάδες και οδηγοί θα πάρουν θέση στο Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης, για το πρώτο από τα 21 γκραν πρι του φετινού «μαραθωνίου» της Formula 1, ο οποίος θα δοκιμάσει τις αντοχές τους, αλλά και αυτές των μονοθεσίων τους.

Η ευχή όλων των φιλάθλων είναι το νέο πρωτάθλημα να είναι συναρπαστικό και οι τίτλοι να κριθούν στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, προκειμένου το ενδιαφέρον τους να διατηρηθεί αμείωτο έως τις 25 Νοεμβρίου, όταν θα διεξαχθεί το τελευταίο γκραν πρι της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι.

Set those alarms, cancel all other plans, #F1 is back! 😀#AusGP 🇦🇺 pic.twitter.com/CyI4BD1YlF

— Formula 1 (@F1) March 22, 2018