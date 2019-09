Formula 1: Θρίαμβος Λεκλέρκ στη Μόντσα! Τα έκανε… θάλασσα ο Φέτελ – video

H πρώτη νίκη της Ferrari στο… σπίτι της, για πρώτη φορά μετά από εννέα χρόνια, είναι γεγονός. Πρωταγωνιστής της επιστροφής στην κανονικότητα, ο Σαρλ Λεκλέρκ, ο οποίος μία εβδομάδα μετά τη νίκη στο Σπα και τη χθεσινή pole position, κατέκτησε και την καρό σημαία στο Γκραν Πρι της Μόντσα, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Μπότας και στην τρίτη τον Χάμιλτον.

Παράλληλα ο Μονεγάσκος έγινε ο μικρότερος σε ηλικία πιλότος στην ιστορία της Ferrari, που κατακτά δύο διαδοχικές νίκες.

YEEEESSSS! TWO IN A ROW 😍 GRANDE CHARLES!

Από την πλευρά του, ο ομόσταυλός του Σεμπάστιαν Φέτελ, παρότι ξεκίνησε από την τέταρτη θέση, δεν κατάφερε να μπει ούτε στην βαθμολογούμενη δεκάδα, τερματίζοντας στην 13η θέση. Ο Γερμανός τα έκανε και πάλι θάλασσα. Στον 7ο γύρο, έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του, έκανε τετ α κε, και, ακόμα χειρότερα, στη συνέχεια επέστρεψε με τραγικό τρόπο στην πίστα, «τρώγοντας» δικαίως ποινή 10 δευτερολέπτων και καταστρέφοντας ολοκληρωτικά τον αγώνα του.

Ρικιάρντο και Χούλκενμπεργκ με Renault ακολούθησαν τις δύο Mercedes και συμπλήρωσαν την πεντάδα, ενώ τη δεκάδα ολοκλήρωσαν οι Άλμπον, Πέρες, Φερστάπεν, Τζιοβινάτσι και Νόρις.

🏁 CLASSIFICATION 🏁

Confirmation of @Charles_Leclerc's victory at Monza, with Mercedes completing the podium#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/Az1sRZjXo3

— Formula 1 (@F1) September 8, 2019