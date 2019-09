Formula 1: Θρίαμβος για Φέτελ και Ferrari! Εκτός βάθρου η Mercedes

Η Σινγκαπούρη… ταιριάζει στη Ferrari και τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο Γερμανός πιλότος πήρε την 5η του νίκη στο συγκεκριμένο Grand Prix και την πρώτη του μετά από ένα χρόνο και.. κάτι ημέρες, με την “σκουντερία” να πανηγυρίζει την τρίτη της σερί νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

BREAKING: Sebastian Vettel wins in Singapore!

It's his first F1 race win since Spa in 2018

And Ferrari secure the first 1-2 finish in the history of the event#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/hd0VfEKJTw

— Formula 1 (@F1) September 22, 2019