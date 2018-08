H Ξιάνγκ «τορπίλισε» το παγκόσμιο ρεκόρ στο ύπτιο!

Η Ξιάνγκ Λιού σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο, στο πλαίσιο των Αγώνων της Ασίας που διεξάγονται στην Ινδονησία.

Η 21 ετών Κινέζα κάλυψε την απόσταση σε 26 δευτερόλεπτα και 98 εκατοστά και πανηγύρισε τον πρώτο σπουδαίο τίτλο στην καριέρα της, βελτιώνοντας το 27.06 που είχε πετύχει η συμπατριώτισσά της, Ζάο Τζινγκ, στο Παγκόσμιο του 2009 στη Ρώμη.

Another record breaks at GBK Aquatic Center, it's Liu Xiang who swam a world-record time at 26.98 seconds in #AsianGames2018 backstroke 50m women swimming event. She became first China's women swimmer in history to set the new world record at Asian Games. pic.twitter.com/KBGAwRXZAs

— Asian Games 2018 (@asiangames2018) August 21, 2018