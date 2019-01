Η “απάντηση” των Μπακς σε Τσιτσιπά για Αντετοκούνμπο και η… ευχή! video

Τη στιγμή που ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδινε συνέντευξη, μετά το τέλος του αγώνα του με τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ στους “8” του Australian Open, ο κόσμος από τις εξέδρες φώναζε “Greek Freak” για τον Έλληνα τενίστα.

Το συγκεκριμένο προσωνύμιο έχουν δώσει οι Αμερικανοί σε έναν άλλο σπουδαίο Έλληνα, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που τα… σπάει στο NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς! Ο Τσιτσιπάς άκουσε τις ιαχές του κόσμου και σχολίασε γελώντας: “Το μόνο που χρειαζόμαστε εδώ ο Αντετοκούνμπο!»”.

Οι Μιλγουόκι Μπακς είδαν το συγκεκριμένο στιγμιότυπο και απάντησαν στον Τσιτσιπά, ενόψει του αγώνα του με τον Ραφαέλ Ναδάλ (24/01, 10:30), γράφοντας και στα ελληνικά! “Συγγνώμη Στέφανε, ο Γιάννης είναι απασχολημένος τώρα! Η ΚΑΕ Ελαφιακός σου εύχεται καλή τύχη στον ημιτελικό του Australian Open!”.

🇬🇷💪

Sorry @StefTsitsipas, @Giannis_an34 is busy right now!! But good luck in the @AustralianOpen Semi Finals!!

Στέφανε Τσιτσιπά, η ΚΑΕ Ελαφιακός σου εύχεται καλή τύχη στον ημιτελικό του Αυστραλιανού Όπεν! 😎#StayFreaky

(🎥 ESPN/Tennis Channel) pic.twitter.com/GymVSbjLgu

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 23, 2019