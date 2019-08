Η Σάκκαρη «εκνεύρισε» την Μπάρτι! «Μπλόκο» στα προημιτελικά στο Σινσινάτι

Δείτε ΕΔΩ το LIVE του αγώνα

Αν και έκανε την έκπληξη στο πρώτο σετ, η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να προκριθεί στα ημιτελικά του Western & Southern Open που φιλοξενείται στο Σινσινάτι, καθώς ηττήθηκε με 2-1.

Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο-33 στην παγκόσμια κατάταξη, βρέθηκε να χάνει 2-5 στο πρώτο σετ από το Νο-2 του κόσμου, την Άσλεϊ Μπάρτι από την Αυστραλία, όμως με υπερπροσπάθεια και πέντε σερί κερδισμένα γκέιμ, κατάφερε να το κατακτήσει με 7-5, δείχνοντας ικανή να κάνει την έκπληξη.

Η Μπάρτι πήρε εύκολα το πρώτο γκέιμ του πρώτου σετ, είδε την Σάκκαρη να μην μπορεί να πάρει πόντους από το σερβίς και όχι μόνο έφτασε στο μπρέικ, αλλά έκανε το 3-0 με χαρακτηριστική ευκολία. Η Ελληνίδα τενίστρια όμως έκανε απίστευτη αντεπίθεση, έκανε τα break που έπρεπε και κατάφερε να κερδίσει το πρώτο σετ με 7-6.

Η Μπάρτι ανέβασε ρυθμό, έψαξε το break και το βρήκε στο 4ο γκέιμ, κάνοντας το 3-1. Η Αυστραλή εκμεταλλεύτηκε ιδανικά τις κακές αντιδράσεις που είχε η Σάκκαρη (έκανε αρκετά αβίαστα λάθη) και με νέο break πήρε το δεύτερο σετ και έφερε το ματς στα ίσα (1-1 με 6-2 γκέιμ).

Το ξεκίνημα της Μπάρτι στο τρίτο γκέιμ ήταν “δυνατό”, αφού η Αυστραλή έφτασε δύο φορές στο break και στο 4-0, με “όπλο” το δυνατό της σερβίς. Το νο 2 στον κόσμο βρήκε ρυθμό, ήταν σαρωτική στο συγκεκριμένο σετ και το.. καθάρισε με 6-0, παίρνοντας το “εισιτήριο” για τα ημιτελικά του Western & Southern Open.